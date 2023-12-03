Благодаря нововведению рассчитывают увеличить пропускную способность украинско-польской границы, отметили в ГПСУ.

Пункт пропуска "Угринов - Долгобичув" на украинско-польской границе откроют для проезда пустых грузовиков с понедельника, 4 декабря.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. "С 01:00 4 декабря 2023 года из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, такое нововведение является первым пунктом из перечня мероприятий, которые реализуются для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы.

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Как сообщал УНИАН, с 6 ноября польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Из-за забастовки на границе собрались тысячи грузовиков, направляющихся в Украину. С 1 декабря к акции по блокаде границ решили присоединиться и перевозчики в Словакии.

Экономист Олег Пендзин отмечал, что блокада границы поляками не повлечет в нашем государстве рост цен на продукты, поскольку украинцы ими себя полностью обеспечивают, а импортируют только небольшое количество товаров.

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