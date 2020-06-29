На Львовщине из-за непогоды разрушена дорога Сходница – Оров: проезд заблокирован (фото)

Дорога стала непроезжей из-за оползней.

Во Львовской области из-за непогоды разрушена дорога Сходница – Оров.

Со стороны села Оров, вблизи горы Цюхив Дел на пути произошли оползни. Затем дорога стала не проезжей, сообщает "Варто - Галицкие новости".

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Напомним, сильные ливни в Украине, которые не прекращались с 22 июня стали причиной того, что реки вышли из берегов и затопили восемь областей. При этом больше всего пострадали западные регионы, включая Прикарпатье, Буковину и Закарпатье.

Как сообщал УНИАН, Закарпатье снова затопило сильными ливнями. За два часа выпала 20-дневная норма осадков. Ливни затопили Межгорский район 28 июня.

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