На Львовщине из-за непогоды разрушена дорога Сходница – Оров: проезд заблокирован (фото)
13:45, 29 июня 2020Транспорт
75 0
Дорога стала непроезжей из-за оползней.
Из-за оползней дорога стала непроездной / фото vartonews.com.ua
Во Львовской области из-за непогоды разрушена дорога Сходница – Оров.
Со стороны села Оров, вблизи горы Цюхив Дел на пути произошли оползни. Затем дорога стала не проезжей, сообщает "Варто - Галицкие новости".
Читайте такжеВ УЗ рассказали, когда восстановят железнодорожное сообщение на Прикарпатье
Напомним, сильные ливни в Украине, которые не прекращались с 22 июня стали причиной того, что реки вышли из берегов и затопили восемь областей. При этом больше всего пострадали западные регионы, включая Прикарпатье, Буковину и Закарпатье.
Как сообщал УНИАН, Закарпатье снова затопило сильными ливнями. За два часа выпала 20-дневная норма осадков. Ливни затопили Межгорский район 28 июня.
Из-за непогоды дорога была разрушена / фото vartonews.com.ua
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter