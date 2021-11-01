В Киеве с сегодняшнего дня и до 1 апреля ограничили разрешенную скорость движения - разогнаться можно до 50 км/ч.

В Киеве с 1 ноября установили новую разрешенную скорость для движения по городу - до 50 км/час. Ранее на отдельных столичных магистралях было разрешено разгоняться до 80 км/ч.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Коммунальщики уже убрали дорожные знаки с отметкой "80" на семи улицах Киева. Соответствующие ограничения вводят последние несколько лет, они связаны с ухудшением погоды. Раньше ездить 80 км/ч разрешалось, в частности, на Набережном, Надднепрянском и Столичном шоссе, проспектах Бажана и Шухевича, а также еще на нескольких участках, где есть несколько полос и отсутствуют наземные переходы.

Водители, с которыми пообщались журналисты, в основном говорят, что ехать медленно на таких магистралях - нереально. "Вообще, невозможно", - признается киевлянин.

Кто-то говорит, что надо соблюдать такие правила. Они будут действовать до 1 апреля.

Новые дорожные знаки и разметка

Также сегодня начали действовать обновленные ПДД с соответствующими дорожными знаками. В Укравтодоре объясняют: их добавили теми терминами, которые наработались за последние годы. В частности, вскоре в Украине появятся также новые знаки для электромобилей, грузовиков, пешеходов и велосипедистов.

Также появится новая разметка, которая будет предупреждать о запрете парковки, месте остановки трамвая, лежачем полицейском. Пешеходные переходы будут делать диагональными, чтобы люди могли не идти прямо и видеть движение транспорта.

Детали узнавайте из сюжета:

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Автор: Юрий Годован