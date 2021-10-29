В организации пояснили, что изменения в ПДД, которые вступают в силу с 1 ноября, - это, по сути, просто технические правки, которые согласовывают различные нормативные документы между собой.

В U-Cycle (Общественная организация "Ассоциация велосипедистов Киева") рассказали, какие изменения ждут велосипедистов с 1 ноября.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал координатор по адвокации и безопасности движения U-Cycle Богдан Лепявко.

Отвечая на вопрос о том, что с 1 ноября вступают в силу изменения в Правила дорожного движения и что в этом контексте будет ждать именно на велосипедистов, он заметил, что изменения, касающиеся велосипедистов, направленные на согласование с ПДД государственных стандартов Строительных норм, которые менялись в последние годы.

"Например, велодорожки, велополосы, велопереезды – они уже были в строительных нормах определенное время, а в Правилах их не было. И вот они начинали появляться уже на улицах городов, а в Правилах до сих пор этого не было. Это приводило, во-первых, к тому, что часть проектов не могла быть воплощена, просто потому, что каждый проект улицы согласовывается со многими органами. И вот иногда могла возникнуть такая ситуация, когда, например, полиция или еще кто-то не согласовывает, говорит: "Этого нет в Правилах дорожного движения", - сказал Лепявко.

Он добавил, что водители, пешеходы и велосипедисты не обязаны знать строительные нормы, а обязаны знать Правила дорожного движения.

Так, подытожил он, по сути, это "технические правки, которые согласовывают различные нормативные документы между собой".

"Но это важно и теперь все эти нюансы снялись. И по такому важному, там отдельно разделяется понятие "велодорожки" и "велополосы". Раньше просто была "велодорожка" какая-то, которая для всего применялась. "Велодорожка" - это отделенная от проезжей части, а "велополоса" - это на проезжей части. Она может быть тоже отделена, например, какими-то средствами, делиниаторами", - пояснил эксперт.

Кроме того, появляется четкое определение "велопереезда", по которому можно переезжать улицу.

"Не спешиваясь как пешеход. Водители ожидают увидеть там велосипедистов, то есть, это безопаснее", - отметил Лепявко.

Также, в частности, появляется "полоса встречного движения" или "контр-полоса".

"Это возможность делать велополосы на тех улицах, которые, например, узкие и там нельзя сделать отдельно велодорожки. Но улица односторонняя, узкая и вот можно сделать велополосу, по которой велосипедисты могут двигаться в противоположное направление к авто", - рассказал он.

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Эксперт добавил, что такая практика существует во многих странах, и это делает велосипед более привлекательным видом транспорта.

"Потому что, если, например, на авто нужно объезжать несколько кварталов, если в центре сеть односторонних улиц, а например, на велосипеде можно везде попасть кратчайшим путем, если там обустроены эти контр-полосы", - сказал Лепявко и добавил, что это очень удобная практика, и это является очень рациональным использованием городского пространства.

На уточнение, на практике, если это просто технические изменения, для велосипедиста, который 1 ноября выедет из дома, ничего не изменится, эксперт сказал: "Да. На самом деле, будет просто более понятная инфраструктура и для него, и для водителей, которые видят, что велосипедист едет по этой велополосе – они уже должны понимать, что это такое... каких-то дополнительных обязанностей или прав эти изменения не дают".

В Телеграм-канале Министерства внутренних дел Украины сообщается, что с 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД. Изменения, в основном, обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие к национальным стандартам Украины, а именно - ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Относительно изменений, связанных с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, речь идет о новом определении "велосипедной дорожки"; понятие "велосипедной полосы" и "велосипедного переезда"; указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения; регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", - отметили в МВД.

Автор: Таня Поляковская