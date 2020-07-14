Без масок и дистанции: журналист показал огромные очереди на границе с Венгрией (фото, видео)

С завтрашнего дня Венгрия вводит новые ограничения на своих границах, которые коснутся, в том числе, украинцев.

На границе с Венгрией образовались огромные очереди. На КПП «Чоп-Захонь» застряли более 200 автомобилей, следующих на выезд.

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Об этом в своем Telegram сообщил журналист Виталий Глагола, который обнародовал видео с места событий.

Он также обнародовал фото с КПП «Лужанка». Там образовалось массовое скопление пешеходов-путешественников, которые хотят попасть в ЕС еще сегодня. На фото можно видеть огромное скопление людей, практически все не имеют масок и не соблюдают дистанцию.

Глагола объясняет: с завтрашнего дня, 15 июля Венгрия вводит новые ограничения на своих границах.

«Введенные ограничения касаются и граждан Украины. Венграм, которые едут из стран "желтой" и "красной" зон придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние 5 дней. Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, которые прибывают в Венгрию из "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в Венгрию попасть не смогут», - отметил он.

Украинцы находятся в «красной зоне». Однако, ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также транспотортников и представителей бизнеса, которые едут в командировку.

Как сообщил Глагола, цена одного ПЦР-теста в частной клинике Ужгорода - 2000 гривень.

Напомним Венгрия 12 июля объявила о введении со среды, 15 июля, новых ограничений на своих границах, вызванных вспышками коронавируса в нескольких странах.

В мае Венгрия отменила большинство карантинных ограничений и открыла границы с государствами ЕС.

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