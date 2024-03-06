В Украине продолжается тренд на уменьшение доли авто, оборудованных двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

В феврале автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковушек, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

Как сообщает "Укравтопром", в Украине самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями. Они охватили 44% продаж новых авто, что на 7 п.п. меньше чем в прошлом году.

В то же время доля дизельных авто увеличилась на 3 п.п. - до 24%. Также существенно увеличилась доля электромобилей с 11% до 17%. Доля гибридов уменьшилась с 16% до чуть более 14%. Количество автомобилей с ГБО (авто, которые могут работать на газовом и бензиновом топливе) остается менее 1%.

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Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто - Toyota RAV-4;

Дизельные - Renault Duster;

Электро - Volkswagen ID.4.

Гибридные - Toyota RAV-4;

Авто с ГБО - Renault Duster.

Украинский рынок авто - последние новости

В течение февраля в Украине было зарегистрировано почти 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Относительно показателей прошлого года этот показатель больше более чем на 50%. Первой по популярности маркой на рынке тогда стала Toyota.

В феврале в Украине было реализовано более 1 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 31% больше, чем в январе. При этом по сравнению с февралем 2023 года, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 41%.

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