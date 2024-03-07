Возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,4 года.

В феврале 2024 года украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Если сравнивать с февралем 2023-го, то регистрации таких авто увеличились на треть, сообщает "Укравтопром".

Почти половину рынка (48%) составляли бензиновые авто. Далее следуют: дизельные – 27%; электромобили – 16%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 4%.

Средний возраст подержанных машин, которые в феврале перешли на украинские номера, составляет 9,4 года.

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Среди моделей в прошлом месяце лидировал стал Volkswagen Golf. Первая десятка самых популярных импортированных легковушек с пробегом выглядит так:

Volkswagen Golf – 963 ед;

Renault Megane – 806 ед;

Skoda Octavia – 688 ед;

Volkswagen Passat – 572 ед;

Volkswagen Tiguan – 451 ед;

Nissan Leaf – 416 ед;

Nissan Rogue – 414 ед;

Audi Q5 – 409 ед;

Tesla Model 3 - 380 ед;

Audi A4 - 349 ед.

Всего с начала года в Украине было впервые зарегистрировано 34,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, или на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Автомобильные предпочтения украинцев

Ранее УНИАН писал, что в феврале автомобили с традиционными двигателями охватили 68% рынка новых легковушек, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году. Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями. Они охватили 44% продаж новых авто, что на 7 п. п. меньше, чем в прошлом году.

В то же время украинцы, которые с автомобилем находятся в Германии более года в статусе искателей защиты от войны, должны до конца марта получить немецкие номера. Владельцев автомобилей на украинских номерах, которые после года пребывания в стране не получат немецкую регистрацию, будут штрафовать с 1 апреля.

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