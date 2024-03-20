Наиболее популярным производителем автомобилей в мире оказалась японская Toyota.

Toyota Group за прошлый год продала 10,8 млн новых авто (+4,6%), что сделало ее безоговорочным лидером мирового рынка. Об этом сообщает Focus2Move.

Вторая позиция принадлежит Volkswagen Group (+10,9%), третья - Hyundai-Kia (+3,9%). Замыкает десятку лидеров китайский производитель BYD, которому за год удалось существенно укрепить свои позиции на рынке - рост составил 46,3%. Такая динамика вызывает серьезные опасения у европейцев.

В целом рейтинг выглядит так:

Видео дня

Toyota Group - 10,8 млн авто;

Volkswagen Group - 8,8 млн авто;

Hyundai-Kia - 7,1 млн авто;

Renault Nissan Alliance - 6,9 млн авто;

Stellantis - 6,5 млн авто;

General Motors - 6,2 млн авто;

Honda Motor - 4,1 млн авто;

Ford - 3,9 млн авто;

Suzuki - 3,05 млн авто;

BYD - 2,6 млн авто.

Какие авто популярны в Украине

Ранее стало известно, какие модели новых авто украинцы чаще всего покупали в феврале. Наиболее популярной моделью оказался Renault Duster - в прошлом месяце было продано 603 единиц. На втором оказался Toyota RAV4, на третьем - Volkswagen ID.4.

Всего в феврале на десять моделей пришлось почти 40% рынка новых легковых автомобилей, а всего в прошлом месяце украинцы приобрели почти 5,7 тыс. новых легковых авто.

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