Несмотря на то, что несколько недель назад открыли подземный переход, на наземном обустраивают островок безопасности.

На проезжей части Крещатика возле ЦУМа монтируют на пешеходном переходе островок безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, на наземном пешеходном переходе через Крещатик возле ЦУМа сейчас устанавливают островок безопасности посреди проезжей части.

Несмотря на то, что там уже много десятилетий существует подземный переход, который несколько последних лет был закрыт в связи с ремонтом здания ЦУМа, его функции заменял наземный, как считалось временный переход.

Сейчас наземный переход закрывать не собираются, хотя подземный уже работает несколько недель.

Почему закрывали подземный переход возле ЦУМа

В апреле 2017 года в Киеве на примыкании улицы Богдана Хмельницкого к Крещатику заработал временный наземный пешеходный переход со светофором.

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"Два наземных пешеходных перехода обустроены на время реконструкции подземного являются частью инвестиционных обязательств, которые взяли на себя владельцы торгового центра ЦУМ при его реконструкции. В настоящее время мы проведем эксперимент - повлияют ли наземные переходы на движение автотранспорта, какие будут отзывы общественности. Если они будут положительными, будет рассмотрен вопрос, чтобы оставить эти наземные переходы и в дальнейшем", – заявлял тогда заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

31 октября 2019 года Поворозник заявил, что подземный переход в Киеве на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого будет введен в эксплуатацию в начале февраля 2020 года.

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Автор: Дмитрий Хилюк