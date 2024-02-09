Движение поездов по "красной" линии метро было приостановлено, но уже возобновлено в обычном режиме.

В Киеве на станции метрополитена "Театральная" пассажир попал на пути, три станции были временно закрыты на вход.

Как отмечалось в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, движение поездов по "красной" линии метро осуществлялось между станциями "Академгородок" - "Вокзальная" и между станциями "Арсенальная" - "Лесная".

"Станции "Университет", "Театральная", "Крещатик" временно закрыты на вход. На станции "Театральная" пассажир попал на пути", - сообщили в КГГА.

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На место происшествия были направлены соответствующие службы. В горгосадминистрации добавили, что об изменениях и возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно.

Кроме того, в Telegram-канале "Киев city" было замечено, что "движение метро столицы останавливалось из-за бабушки, которая любит погулять по путям".

Впоследствии в КГГА сообщили, что движение поездов по "красной" линии метро уже восстановлено в обычном режиме.

Инциденты в метро - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 мая на станции киевского метрополитена "Палац "Украина" женщина попала под поезд, в связи с чем было изменено движение поездов.

Тогда движение поездов "синей" веткой метрополитена осуществлялось от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Лыбедская" до станции "Теремки". Впоследствии в КГГА сообщили, что упавшая на пути женщина погибла.

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