Проблемы могут возникнуть сразу на нескольких участках.

Синяя ветка метро Киева может столкнуться с затоплением сразу на нескольких участках. Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал архитектор, активист и председатель КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов.

"Вода также идет в тоннеле в районе станции метро "Голосеевская". Это происходит потому, что опять же, с двух сторон от станции построили высотки", – говорит Анатолий Фролов.

По его словам, давление на грунт возросло из-за возведения высоток, и в будущем это может вызвать прорыв шахты. Проведение инженерных и архитектурных работ по укреплению почв в этой местности сталкивается с двумя вызовами. Во-первых, это устаревший Жилищный кодекс, который разработали еще во времена СССР. Вторая проблема кроется в недоработанном Генплане: из-за этого КГГА и Киевсовет не контролируют требования к Жилищному кодексу.

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Проблемы, по словам Фролова, могут возникнуть и на участке от станции "Тараса Шевченко" до "Почайной". Этот участок находится возле днепровской гавани, и если прорвет тоннель, то Днепр пойдет в шахты и полностью зальет всю линию.

Еще один опасный участок – станция "Героев Днепра". Несмотря на то, что она очень маленькая и низкая, над ней построили торговый центр "Оазис" и торгово-развлекательный центр Dream Town.

"На втором этапе при строительстве Dream Town-2 застройщики ТРЦ еще и обустроили бассейн. Это же надо додуматься – бассейн поставить над метрополитеном!... Если воду надо будет экстренно спускать, то она может попасть в метрополитен. Что это будет? Катастрофа", – подытожил архитектор.

Авария на синей ветке метро Киева

Девятого декабря движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" полностью остановили из-за подтопления тоннеля.

Трещины и проседание почвы на этом участке обнаружили еще в начале ноября, а позже через трещины стала просачиваться вода.

Впоследствии стало известно, что возобновить эксплуатацию туннеля метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планируют в начале июня. Как считают эксперты, аварийную часть нужно не ремонтировать, а строить заново.

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