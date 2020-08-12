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В Киеве из-за съемок фильма Netflix с Ван Даммом будут перекрывать движение

13:33, 12 августа 2020
Транспорт
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В Киеве будут снимать фильм с участием Ван Дамма / фото Movieweb

Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1168.

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Как сообщается, фильм будет с участием актера Жан-Клода Ван Дамма производства компании NETFLIX.

Как передает пресс-служба КГГА, в частности, в связи со съемками будут перекрывать или ограничивать движение:

12 августа с 05:00 до 14:00:

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской)

14 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улице;

17 августа по 05:00 до 18:00:

на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улице.

17 августа по 14:00 до 21:30:

на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улице.

18 августа с 05:00 до 14:00:

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

25 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улице.

Как говорится в распоряжении, съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.

The Last Mercenary: что известно о фильме

  • В конце июля стало известно, что стриминговий видеосервис Netflix снимает свой первый фильм в Украине с Жан-Клод Ван Даммом.
  • Это будет комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне и будет называться The Last Mercenary (Последний наемник).
  • Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету, события будут разворачиваться во Франции.
  • СМИ сообщают, что Ван Дамм будет играть бывшего агента секретной службы, который должен немедленно вернуться во Францию из-за ложных обвинений его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками.

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