В Киеве из-за съемок фильма Netflix с Ван Даммом будут перекрывать движение

В Киеве пройдут съемки фильма The Last Mercenary.

В августе на ряде столичных улиц будут ограничивать движение в связи со съемками художественного фильма The Last Mercenary.

Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1168.

Читайте также"ШахрайГудбай»: в киевском метро курсирует новый арт-поезд (фото)

Как сообщается, фильм будет с участием актера Жан-Клода Ван Дамма производства компании NETFLIX.

Как передает пресс-служба КГГА, в частности, в связи со съемками будут перекрывать или ограничивать движение:

12 августа с 05:00 до 14:00:

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской)

14 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улице;

17 августа по 05:00 до 18:00:

на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улице.

17 августа по 14:00 до 21:30:

на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улице.

18 августа с 05:00 до 14:00:

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

25 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улице.

Как говорится в распоряжении, съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.

The Last Mercenary: что известно о фильме

В конце июля стало известно, что стриминговий видеосервис Netflix снимает свой первый фильм в Украине с Жан-Клод Ван Даммом.

Это будет комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне и будет называться The Last Mercenary (Последний наемник).

Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету, события будут разворачиваться во Франции.

СМИ сообщают, что Ван Дамм будет играть бывшего агента секретной службы, который должен немедленно вернуться во Францию из-за ложных обвинений его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram