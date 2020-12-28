Раньше Лапай работал в диспетчерской Одесского порта.

Начальником администрации Одесского морского порта назначен Максим Лапай.

Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», 28 декабря и. о. председателя АМПУ Александр Голодницкий представил коллективу Одесского филиала АМПУ (Одесского порта) нового руководителя.

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Голодницкий также отметил личную заслугу в достижениях порта бывшего начальника администрации Руслана Сахаутдинова.

«Надеюсь, что с приходом нового руководителя будет подхвачена эстафета модернизации производственной инфраструктуры и внедрения инноваций и коллектив не снизит темп поступательного движения вперед. Для этого есть все основания. Максим Лапай является выходцем из Одесского порта», - сказал Голодницкий.

В частности, в Одесском порту Лапай работал в главной диспетчерской. Позднее работал в Департаменте организационной работы портов центрального аппарата, также был заместителем начальника администрации порта «Черноморск».

Одесский морской торговый порт

Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

Кадровые перестановки в порту

9 октября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил начальника Одесского филиала госпредприятия «Администрация морских портов Украины» Игоря Ткачука.

16 октября 2019 года Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности директора Одесского морского торгового порта Алексея Мясковского, который ранее занимал должность начальника юридической службы порта.

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Автор: Лариса Козовая