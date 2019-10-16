Одесский морской порт получил нового  руководителя

Кабмин назначил и.о. директора Одесского морского порта Алексея Мясковского.

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности директора Одесского морского торгового порта Алексея Мясковского, который ранее занимал должность начальника юридической службы порта.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

"И. о. директора Одесского морского торгового порта назначен Алексей Мясковский, начальник юридической службы порта", - написал Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, 9 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил начальника Одесского филиала госпредприятия «Администрация морских портов Украины» Игоря Ткачука.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.