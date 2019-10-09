Криклий уволил главу правления Украинского Дунайского пароходства и начальника Одесского порта

Ранее Мининфраструктуры уволило директоров трех государственных морпортов в Одесской области.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил председателя правления национального перевозчика грузов и пассажиров в Дунайском бассейне ЧАО «Украинское Дунайское Пароходство» (УДП, Одесская обл.) Дмитрия Чалого и начальника Одесского филиала госпредприятия «Администрация морских портов Украины» Игоря Ткачука.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, сегодня министр подписал соответствующие приказы.

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"Дмитрий Чалый и Игорь Ткачук уволены с работы 8 октября 2019 года. Основание для увольнения - пункт 5 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (прекращение полномочий должностных лиц)", - сказано в сообщении.

Криклий заявил, что начатое им обновление менеджмента в украинских портах будет продолжаться до полной перезагрузки.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Криклий заявил об увольнении директоров госпредприятий – Одесский морской торговый порт, Белгород-Днестровский морской торговый порт и морской порт «Черноморск».

Справка УНИАН. Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские суда дедвейтом 3-5 тыс. тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер.

Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.