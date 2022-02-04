На будущей дороге в Одесский морской порт началось возведение эстакады и контрольно-пропускного пункта. Дорогу устраивают в режиме non-stop по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

"На подъезде к КПП дорога в порт будет расширена с 2 полос движения до 6, чтобы создать условия для быстрой проверки и пропуска грузовиков на таможне", - говорится в сообщении.

На участке КПП уже провели усиление дорожного основания с помощью песка, щебено-песчаной смеси и геотекстиля. Далее в планах устройство двух слоев бутового камня и цементобетонного покрытия.

Параллельно на основном проезде продолжается устройство основания дороги из песка и укрепление геотекстилем. На будущий 546-метровой эстакаде продолжается монтаж каркаса ригелей и устройство буровых столбов. Она присоединится к уже имеющейся эстакаде АМПУ.

На дороге также планируют установить TIR-площадки для отстоя большегрузного автотранспорта на 300 авто и 2 площадки взвешивания в движении (WiM).

Новая цементобетонная дорога в Одесский морской порт протяженностью 5,3 км соединит автодорогу М-28 Одесса – Южный с портом. Государственная дорога станет бесплатной альтернативой имеющемуся маршруту через территорию частной компании.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что новую дорогу в Одесский порт завершат к концу 2022 года.