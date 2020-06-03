МВД отправило первые "письма счастья" нарушителям скоростного режима, которые попали на камеры автофиксации

"Укрпошта" должна доставить 2400 административных постановлений за нарушения ПДД, совершенные с 1 июня в Киеве и области.

Министерство внутренних дел отправляет первые "письма счастья" о превышениях скорости, зафиксированных видеокамерами системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

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Об сообщается на странице МВД в Facebook. "Письма счастья отправляются к своим владельцам. Первые 2400 админпостановлений направляются в "Укрпошту", и вскоре их получат нарушители скоростного режима", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что узнать о факте фиксации нарушения можно на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя"; от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя; от представителей Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Как сообщал УНИАН, с 00:01 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД.

Первые 45 камер установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Следующие 5 камер автоматической фиксации нарушений ПДД установят во Львовской области.

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться по всей Украине, на автомагистралях - за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов.

Сейчас в автоматическом режиме фиксируются только факты превышения скорости. Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (+2 км/ч - дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора «Каскад», вообще ГСТУ разрешена погрешность для такой категории приборов до ± 3 км/ч).

Размер штрафов составляет: 255 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 510 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

В течение года система начнет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки и стоянки, выезд на полосу встречного движения, выезд на полосу для маршрутных транспортных средств, движение по тротуарам или пешеходным дорожкам.

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