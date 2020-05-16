"Не сбить как можно больше штрафов": в МВД назвали главную цель видеофиксации нарушений ПДД

На первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем проезд на красный свет, проезд по ряду для движения общественного транспорта.

Системы видеофиксации соблюдения Правил дорожного движения работают во всех цивилизованных странах и их задача – не сбор денег в бюджет, а чтобы в местах повышенной аварийной опасности водители нажимали на тормоз.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Все камеры по закону устанавливаются с обязательным предупредительным знаком. Мы дали все адреса публично, чтобы все знали, где установлены камеры. Потому наша задача – это не сбить как можно больше штрафов, а чтобы водители знали, что есть перекресток, на котором гибнут люди..." – рассказал чиновник.

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По его словам, все камеры поставлены в наиболее аварийно-опасных местах, где гибли и травмировались люди, чтобы водитель знал, что там камера, притормаживал и сбрасывал скорость.

"В перспективе система рассчитана технически до 6 тыс. камер. Думаю, что такое количество не понадобится. В этом году будем запускать еще 220 камер для установки на автодорогах Украины. Мы будем предлагать мэрам городов, чтобы они поступали ответственно, как Виталий Кличко, закупать камеры и устанавливать на территории своих городов за счет мэрии по согласованию с полицией, которая будет предоставлять информацию об аварийно-опасных участках", – говорит заместитель министра.

Он добавил, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем проезд на красный свет, проезд по ряду для движения общественного транспорта.

"В целом они должны сделать наши дороги безопаснее. Сейчас на улицах Украины погибает примерно 3300 человек в год, травмируется около 30 тыс., 5-6 тыс. человек становятся инвалидами. Мы ставим себе цель за пять лет сократить гибель людей вдвое. В Осло в прошлом году на 500-тысячный город погиб всего один человек. В Киеве погибли около 90-100 человек", – привел страшную статистику заместитель главы МВД.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел перенесло запуск системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения из-за карантинных ограничений. Запуск системы в эксплуатацию ожидался с 1 мая.