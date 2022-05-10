Злоумышленники подделывают ресурсы Министерства внутренних дел Украины.
Как сообщается в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации, правоохранители выявили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на официальный сайт по оказанию сервисных услуг.
Поддельные ресурсы злоумышленники "продвигали" с помощью рекламы в соцсетях. "Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений. Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных", - говорится в сообщении.
При этом другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.
Из незаконного оборота изъята база данных касательно около тысячи водительских удостоверений, а работа 5 фишинговых веб-ресурсов в настоящее время заблокирована.
В Госспецсвязи советуют украинцам не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, внимательно проверять URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что это фишинговый сайт.
Дефицит бензина и мошенники:
В Украине с конца апреля возник дефицит топлива на АЗС.
С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.
29 апреля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что украинские АЗС перестанут продавать бензин в розницу.
3 мая появилась информация о том, что украинцев просят быть осторожнее при покупке бензина так как активизировались мошенники.
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