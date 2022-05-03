Мошенники могут продавать недействительные талоны, либо заливать горючее крайне низкого качества.

Из-за дефицита топлива на рынке стало больше мошенников и бодяжников, которые продают некачественное топливо и обманывают автомобилистов.

Об этом сообщил эксперт "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн в Facebook.

"Из-за недостатка горючего учащаются случаи мошенничества и реализации различного шмурдяка. Хочу предупредить о наиболее распространенных", - написал он.

По его словам, во-первых, это покупка талонов "с рук". Из-за ограничения свободной продажи горючего появляется много объявлений о продаже топливных талонов. Это механизм реализации для юридических лиц, которые покупают топливо для собственных нужд. Такое явление было очень распространено и до войны, поскольку многие сети предоставляли крупным покупателям скидки, а те потом перепродавали их "физикам".

"И тогда, а сейчас и подавно много случаев мошенничества – талоны оказываются недействительными. Проверить их можно только на АЗС или в офисе оператора-эмитента. Будьте бдительными", - отметил эксперт.

По его словам, вторым распространенным способом обмана является продажа некачественного горючего.

"Бодяга" - на самом деле старая проблема. Но если раньше бодяжники реально достигали неплохих качественных результатов, имея целью обход налогов, то сейчас вопрос именно в качестве. Есть два отзыва от знакомых об остановке машины и серьезных проблемах с двигателем", - сообщил он.

Куюн рассказал, что речь идет о мини-НПЗ, которые перерабатывают газовый конденсат с украинских месторождений, добавляя октаноповышающие компоненты.

Но проблема в том, что раньше октан повышали с помощью так называемых "растворителей" из Беларуси и России. Рецептуры были разные, в том числе с использованием товарного бензина А-92. Сейчас нет ни растворителей, ни А-92.

В качестве октаноповышающего компонента используется биоэтанол (обезвоженный спирт). Его в достаточно больших количествах производят в Украине.

"Качество "крафтового" бензина сейчас хромает на обе ноги. Чувствуют это и потребители: очередей за "альтернативой" не наблюдается даже на фоне жесткого дефицита. Поэтому интересуйтесь, откуда топливо, не спешите заправлять полный бак, попробуйте. Точно не стоит заправлять топливо "спиртовым" бензином, если не собираетесь его быстро использовать. Длительное хранение нежелательно", - отметил эксперт.

Дефицит бензина:

В Украине с конца апреля возник дефицит топлива на АЗС.

С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

29 апреля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что украинские АЗС перестанут продавать бензин в розницу.

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