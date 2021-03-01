Конвенция о труде в морском судоходстве была принята 97 странами еще в 2006 году, но Украина в этот список не вошла до сих пор.

Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве не будет ратифицирована в Украине в ближайшее время.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова, ссылаясь на ответ на ее депутатский запрос к Президенту Украины.

«В ближайшее время Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве ратифицирована не будет! Президент не внесет в Раду законопроект о ратификации из-за того, что Морская администрация подготовила проект, который предусматривает избирательное, а не полное применение Конвенции. Так написано в ответе главы государства на мой депутатский запрос», – рассказала парламентарий.

Исходя из текста ответа, именно ошибка Морадминистрации стала причиной возвращения проекта на доработку, пояснила нардеп.

«Судя по всему, Морская администрация во всех сферах стремится игнорировать требования международных морских конвенций и соглашений», – резюмировала Татьяна Плачкова.

Напомним, Конвенция о труде в морском судоходстве, которая фактически устанавливает минимальные международные стандарты для существенного изменения условий работы и быта моряков, была принята 97 странами еще в 2006 году, но Украина в этот список не вошла до сих пор. В сентябре 2020 года разработанные Госслужбой морского и речного транспорта Украины предложения по ратификации Конвенции (с поправками) были направлены в Офис Президента.

5 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала депутатский запрос нардепа от ОП-ЗЖ Татьяны Плачковой к Президенту Украины относительно активизации усилий для ратификации Конвенции.

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Автор: УНИАН