Большинство участников преступной организации сейчас разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.

Украина отправила самолетом в ФРГ элитные авто стоимостью более 1 млн евро. Транспортные средства были переданы Офисом генпрокурора по запросу Германии об оказании правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова.

Читайте такжеДела Евромайдана: девяти участникам преступной группы Януковича сообщили о новых подозренияхРасследованием установлено, что это преступление организовано гражданами Украины, а фактически было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и в других европейских странах. Большинство участников преступной организации сейчас разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.

"Компетентными органами ФРГ установлено, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий. Во исполнение запроса немецких коллег наши правоохранители нашли автомобили и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества. Самый сложный этап - их транспортировка в Германию", — рассказала генпрокурор.

По ее словам, состоялась первая со времени присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере передача доказательств в виде движимого имущества - автомобилей элит-класса. Ранее иностранным странам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства.

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Автор: Григорий Бондарь