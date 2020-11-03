Сейчас осуществляется ремонт днепровских шлюзов.

Министерство инфраструктуры планирует осуществлять судоходную навигацию на реке Днепр на протяжении всего года, если для этого будут благоприятные погодные условия.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

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«В наших планах - осуществлять навигацию на Днепре в течение всего года, если для этого будут благоприятные погодные условия», - цитирует пресс-служба его слова.

Криклий также сообщил, что сейчас осуществляется ремонт днепровских шлюзов.

«После того, как в марте этого года в связи с COVID-19 были приняты новые изменения в госбюджет, к сожалению, капитальные расходы в размере 77,3 млн грн на программу по обеспечению эксплуатационно-безопасного состояния шлюзов на Днепре были сняты. Но мы нашли выход из этой ситуации и при финансовой поддержке наших европейских партнеров продолжаем выполнять эти работы», - отметил глава министерства.

Ремонтные работы

В частности, на Киевском шлюзе начаты работы по ремонту системы осушения судоходной камеры, производится демонтаж оборудования (ожидаемый срок выполнения - конец 2020 года); на Каневском шлюзе завершены работы по замене верхних рабочих ворот, продолжаются общие строительные работы (ожидаемый срок выполнения - ноябрь 2020 года).

Кроме этого, на Днепродзержинском шлюзе продолжаются работы по замене нижних рабочих ворот, начато изготовление крупногабаритных элементов (в текущем году ожидается исключительно изготовление конструкций); на Каховском шлюзе начаты работы по ремонту системы осушения судоходной камеры, производится демонтаж оборудования (ожидаемый срок выполнения - конец 2020 года); а также продолжаются работы по ремонту конструкций судоходной камеры и гидротехнических галерей (ожидаемый срок выполнения - конец 2020 года).

Криклий также подчеркнул важность скорейшего принятия закона «О внутреннем водном транспорте», который позволил бы решить все проблемные вопросы, связанные с модернизацией судоходных шлюзов на Днепре и ее финансированием.

Хронология событий

24 апреля 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте".

Целью принятия законопроекта является правовое урегулирование правоотношений в области внутреннего водного транспорта и установление экономических и организационных основ его деятельности.

Принятие проекта должно было обеспечить унификацию терминологии в области водного транспорта и исключение коллизий в соответствующей сфере законодательства.

Также законопроект предусматривал создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета.

30 сентября 2020 года Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины.

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Автор: Павел Степанец