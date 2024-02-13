Из-за постоянных атак по городу происходят оползни.

На станции метро "Спортивная" в Харькове начал протекать потолок. Выполняются работы по устранению этой проблемы, сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

"Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции. На минувшей неделе сотрудники метрополитена приступили к работам по устранению протечек, и на сегодняшний день работы продолжаются. Указанные работы требуют значительного количества времени и их возможно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозки пассажиров", – говорится в сообщении.

В связи с проведением ремонтных работ центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" до станции "Метростроителей" сейчас закрыт для пользования пассажиров. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.

Видео дня

В метрополитене подчеркнули, что указанное протекание не представляет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.

Обстрелы Харькова: последние новости

9 февраля ночью российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами типа "Шахед". Из-за атаки загорелись резервуары с топливом. Это привело к масштабному пожару на расположенной рядом улице.

Огонь полностью уничтожил 15 частных домов. Погибли семь человек, в том числе трое маленьких детей.

Впоследствии в Харьковской ОВА сообщили, что в результате российских ударов по резервуарам предприятия в Немышлянском районе Харькова произошла утечка нефтепродуктов в экосистему. По предварительным данным, в окружающую среду попало около 3 тысяч тонн продуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: