ГП «Морской торговый порт «Южный» и компания «Метинвест» подписали контракт, согласно которому «Метинвест» обязуется осуществлять ежемесячно перевалку грузов в количестве не менее 1,2 млн тонн. При этом ставка перевалки возросла с $4 до $5,3.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает Министерство инфраструктуры.

Новый контракт за счет гарантированных объемов перевалки железорудного сырья со стороны горно-металлургической компании позволит обеспечить полноценную загрузку порта «Южный». Порт, благодаря подписанному контракту, не только обеспечил себе бесперебойную работу, важно также и то, что стоимость самой перевалки выросла сразу на 33%.

«Большие контракты с крупнейшими украинскими и международными компаниями - то, что позволяет государственным портам стремительно развиваться. Мы ожидаем, что подобных соглашений будет становиться больше, ведь для государства - это увеличение поступлений в бюджет, а для частных компаний - рост качества сервиса», - прокомментировал подписание контракта министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Автор: Григорий Бондарь