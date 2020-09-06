Это связано с ремонтом путепровода на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

В Киеве до 8 сентября троллейбусы №50, №91-Н и №43 будут курсировать по измененным маршрутам.

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Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации на странице в Facebook.

"В связи с продолжением укладки асфальтобетонного покрытия на путепроводе на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности до 05:00 8 сентября будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Соборности", - говорится в сообщении.

Как будут ездить троллейбусы

троллейбусы маршрута №50 будут курсировать от улицы Милославской до Дарницкой площади;

троллейбусы маршрута №91-Н будут курсировать на участках от улицы Милославской до Дарницкой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбедская";

троллейбусы маршрута №43 будут адская курсировать от Кибернетического центра до станции метро "Лыбедская".

Также отмечается, что количество подвижного состава на автобусном маршруте общего пользования №51 увеличено в соответствии с существующим пассажиропотоком.

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Автор: Инна Андалицкая