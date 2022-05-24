Чтобы рулить мопедом или скутером, категории "В" или "А" - не подходят.

Стремительный рост цен на горючее заставил некоторых людей пересесть на "малолитражный" транспорт, в том числе скутеры и мопеды. Те, кто не имеют прав именно для такого вида транспорта, рискуют получить крупный штраф, если их поймают на нарушении.

Об этом сообщает "Дорожный адвокат".

Украинское законодательство предусматривает обязательное получение для управления мопедом/скутером специальной категории вождения "А1". Чтобы рулить мопедом или скутером, категории "В" или "А" - не подходят.

Ответственность за нарушение (вождение транспортным средством лицом, не имеющим на это право) предусматривает крупный денежный штраф.

За первый случай согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП предусматривается штраф в размере 3 400 гривен; а за повторный в течение года сумма вырастает до 40 800 гривен, причем с лишением права управления транспортным средством сроком от 5 до 7 лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового (ч. 5 ст. 126 КУоАП).

"Часто сумма штрафа за управление мопедом без водительского удостоверения в несколько раз превышает стоимость самого мопеда. Поэтому езда на мопеде без наличия специальной категории является слишком дорогим удовольствием", - отметили авторы публикации.

Напомним, что в Украине упростили процедуру получения водительского удостоверения.

В МВД сообщали, что в связи с введением военного положения в Украине срок действия водительского удостоверения и других документов автоматически продлевается. Также за использование видеорегистратора водителям грозит серьезное наказание.