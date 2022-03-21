В некоторых случаях авто нарушителя даже могут отправить на штрафплощадку.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что угрожает водителям, которые продолжат использовать видеорегистраторы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Во-первых, этот регистратор будет изъят в силу того, что это военное время. Во-вторых, я думаю, что человека задержат, с ним будут проводить довольно жесткую беседу", - отметил он.

По словам Денисенко, такой человек "надолго не сможет ездить за рулем".

"Я думаю, что в этих случаях машину даже можно забирать на штрафплощадку", - уточнил он.

Советник министра призвал граждан относиться ответственно к требованиям военного времени.

"Регистраторы – это та вещь, которая может дать возможность врагу убивать наших людей", - подчеркнул Денисенко.

Как сообщал УНИАН, в Украине запретили использовать видеорегистраторы водителям, чтобы не распространять данные о действиях украинских военных и сил территориальной обороны, которые могут помочь противнику узнать ход выполнения задач Сил обороны.

Предостережение действует для всех регионов Украины и распространяется на регистраторы в авто и мототранспорте.

В частности, запрещена фотосъемка и видеосъемка дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) Сил обороны.

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