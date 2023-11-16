Венгерская авиакомпания будет выполнять рейсы сообщением Кишинев-Рим, Кишинев-Милан и Кишинев-Лондон.

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует с декабря возобновить регулярные рейсы в Молдову, которые прекратил в марте из-за ситуации безопасности, связанной с обстрелами России по Украине.

Как сообщает TV8, молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что с декабря Wizz Air будет выполнять рейсы сообщением Кишинев-Рим, Кишинев-Милан и Кишинев-Лондон.

Отмечается, что с 14 марта авиакомпания отменила все рейсы в/из Кишинева. Решение было принято "в результате недавних событий в Молдове и высокого, но не непосредственного риска в воздушном пространстве страны".

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Кроме того, в аэропорту Кишинева недавно начали работать новые авиакомпании с новыми рейсами в Тель-Авив, Афины и Баку. Также компании, которые уже действуют на молдавском авиарынке, завершили свои рейсы.

Лоукостер Wizz Air - последние новости

В октябре 2022 года Wizz Air заявила, что закрывает базу в Молдове из-за российских ракет, которые бомбят Украину. Сообщалось, что до 30 ноября 2022 года Wizz Air продолжит выполнять рейсы из Кишинева в Австрию, Бельгию, Кипр, Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Испанию и Великобританию.

В ноябре в Wizz Air рассказали, что произошло с тремя самолетами, которые остались в Жулянах после начала войны. Глава лоукостера Йожеф Варади сообщил, что из трех самолетов, находящихся в аэропорту "Киев" (Жуляны), только один находится в рабочем состоянии. Он также отметил, что после российского вторжения в Украину с двух самолетов были сняты двигатели.

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