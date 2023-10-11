С двух самолетов были сняты двигатели.

Из трех самолетов лоукостра Wizz Air, находящихся сейчас в аэропорту "Киев" (Жуляны), только один находится в хорошем состоянии.

Об этом заявил глава лоукостера Йожеф Варади в интервью газете Corriere della Sera. При этом Варади отметил, что после российского вторжения в Украину с двух самолетов были сняты двигатели

"С двух самолетов мы смогли переправить двигатели в Польшу. Осталось забрать один самолет. Он находится в хорошем состоянии, но мы не можем его безопасно вывезти из страны", — сообщил Варади, однако не уточнил дальнейшую авиавиалайнеров, с которых сняты двигатели.

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Война в Украине и Wizz Air

В феврале 2022 года Wizz Air изменил планы по базированию своих самолетов в Киеве.

13 сентября 2022 года лоукстер Wizz Air смог эвакуировать один самолет из Львова. Он перелетел на базу лоукостера в Катовицах. Во время полета над Украиной пилоты не включали передатчик сигналов.

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