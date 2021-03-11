Пассажиропоток в международном сообщении сократился на 69,4%.

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-феврале 2021 года, по сравнению с январем-февралем 2020 года, сократился на 68,2% – до 1,03 миллиона человек.

Читайте такжеИз-за пандемии старейшая европейская авиакомпания анонсировала увольнение всех сотрудниковОб этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины на своем сайте.

В частности, пассажиропоток в международном сообщении сократился на 69,4% - до 892,2 тысячи человек.

Украинские авиакомпании в январе-феврале сократили перевозку пассажиров на 62,7% – до 575,2 тысячи человек. Из них международные перевозки сократились на 63,2% – до 507,4 тысячи пассажиров.

Согласно сообщению, количество коммерческих рейсов, выполненных украинскими авиакомпаниями, в январе-феврале 2021 года сократилось на 51,6% - до 5,9 тысячи рейсов. Из них количество международных рейсов сократилось на 56% - до 4,4 тысячи.

Что этому предшествовало

Пассажиропоток через украинские аэропорты в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократился на 64,4% – до 8,664 миллиона человек.

Украинские авиакомпании в прошлом году сократили перевозку пассажиров на 65% – до 4,793 миллиона человек.

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Автор: Павел Степанец