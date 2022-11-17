Воспользоваться этими билетами можно будет сразу после деоккупации украинских территорий.

"Укрзализныця"открывает продажу символических билетов на первый рейс во временно оккупированный Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Несмотря на 2,5 тысячи проданных билетов и чрезвычайный интерес украинцев к проекту "Билеты до победы", который "Укрзализныця" запустила вместе с платформой UNITED24, мы решили, что просто не имеем права ограничиваться пятью городами, билеты на поезда до которых уже в продаже. Поэтому сегодня мы открываем продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что воспользоваться этими билетами можно будет сразу после деоккупации территорий. Как только движение будет возобновлено, перевозчик направит благотворителям письмо с информацией обо всех деталях относительно выбранного рейса.

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Отмечается, что рейсы будет осуществлять легендарный "поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить символический билет можно здесь.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что эти билеты благотворительные, и средства от их продажи будут переведены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Благотворительный проект "билеты к победе"

Как сообщал УНИАН, 13 ноября "Укрзализныця" и платформа UNITED24 начали реализацию благотворительного проекта "Билеты до победы".

В рамках проекта открыта продажа билетов в деоккупированный Херсон, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя, которыми можно будет воспользоваться сразу после деоккупации этих городов.

Билет можно купить и хранить как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу же после деоккупации. Как только движение будет возобновлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

Кроме того, 14 ноября "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.

Также "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд №112/111 Киев-Изюм, первый рейс которого отправится из Киева с 17 ноября.

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