Поезд будет отправляться из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00.

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд №112/111 Киев — Изюм, первый рейс которого отправится из Киева с 17 ноября.

"Поезд №112/111 Киев — Изюм будет отправляться из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении, из Изюма, поезд будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города, что позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение ночным поездом со столицей.

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Билеты на этот рейс уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте (booking.uz.gov.ua).

Новые рейсы "Укрзализныци": что известно

13 ноября "Укрзализныця" и платформа UNITED24 начали реализацию благотворительного проекта "Билеты к победе".

В рамках проекта открыта продажа билетов в деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь, которыми можно будет воспользоваться сразу после деоккупации этих городов.

Билет можно купить и хранить как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу же после деоккупации. Как только движение будет возобновлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

Кроме того, 14 ноября "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.