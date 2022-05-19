Программа "Восстановление Украины" станет основным юридическим инструментом поддержки Европейским Союзом плана реконструкции путем сочетания грантов и ссуд.

Министерство инфраструктуры Украины имеет самые высокие показатели реализации проектов совместно с международными партнерами. Следовательно, этот опыт будет основой для системного сотрудничества и обеспечения прозрачности и эффективности всех процессов восстановления Украины, которые будут проходить при поддержке Европейской комиссии.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, комментируя утверждение Еврокомиссией стратегического плана "Восстановление Украины".

Как известно, программа "Восстановление Украины" станет основным юридическим инструментом поддержки Европейским Союзом плана реконструкции путем сочетания грантов и ссуд. Она будет заложена в бюджет ЕС, обеспечивая тем самым прозрачность, подотчетность и надежное финансовое управление этой инициативе.

"Восстановление включает все отрасли, каждая из которых имеет свою специфику, поэтому задача Мининфраструктуры – обеспечить комплексные решения для транспортного сообщения и высокой мобильности", – отметил Кубраков.

В Министерстве инфраструктуры Украины также выделили основные направления реконструкции в Украине:

восстановление страны, в том числе инфраструктуры, медицинских учреждений, жилья и школ, а также цифровой и энергетической отрасли в соответствии с европейскими стандартами;

продолжение процесса модернизации государства и его институтов для обеспечения надлежащего управления и уважения верховенства права путем предоставления поддержки административного потенциала и технической помощи, в том числе на региональном и местном уровнях;

реализация повестки дня с целью углубления экономической и социальной интеграции Украины и ее народа в ЕС;

восстановление экономики и общества Украины, способствуя устойчивой и инклюзивной экономической конкурентоспособности, устойчивой торговле и развитию частного сектора, способствуя "зеленому" переходу страны и цифровизации.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для каждой пострадавшей области создается исчерпывающий каталог инфраструктурных потребностей, что впоследствии будет основой для помощи от международных партнеров.