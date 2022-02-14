Строительство первого участка Киевской обходной дороги, которое начнется уже в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет осуществлять крупнейшая строительная компания США - Bechtel Overseas Corporation.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Как и обещали, уже в этом году начинаем реализацию проекта Киевской обходной дороги. На открытом международном экспериментальном конкурсе на строительство первого участка КОД победила крупнейшая строительная компания США Bechtel Overseas Corporation", - отметил он.

Кубраков рассказал, что именно Bechtel строила дамбу Гувера, систему метрополитена в Сан-Франциско, Афинах, Эр-Рияде. "Ее эффективный менеджмент сыграл критическую роль в успешном завершении строительства Евротоннеля под проливом Ла-Манш, а также нового безопасного конфайнмента на территории Чернобыльской АЭС", - добавил он.

"Уже в 2022 году мы наконец-то начинаем масштабный процесс капитального ремонта судоходных шлюзов на Днепре, в частности Киевского, Каховского, Кременчугского Среднеднепровского и Запорожского. Это конкретные решения, которые позволят возродить судоходный потенциал главной реки страны", – рассказал глава Мининфраструктуры.

В этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" также планируется одна из самых масштабных за время Независимости закупок нового подвижного состава для Укрзализныци. "Это современный и комфортный подвижный состав украинского производства, вроде того, каким уже пользуются пассажиры рейса Киев – Ужгород. Параллельно идет процесс закупки подвижного состава для проекта Kyiv City Express", - добавил министр.

"Независимость – это не только политическое измерение. Нас как успешную самостоятельную страну определяет наличие современной транспортной, энергетической, информационной инфраструктуры. Президентские проекты "Большая стройка", "Энергетическая Независимость", "Дия" - все это конкретные шаги к развитию новой европейской страны. Страны, где люди мыслят не только планами, но и результатами", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы Владимира Зеленского в этом году будет реализовано 715 объектов в 24 областях Украины.