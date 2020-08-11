Производство автотранспорта в Украине упало на 40%

В июле на украинских заводах было произведено 236 единиц автотранспортной техники, что на 62% меньше, чем в июле прошлого года.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июле 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 40% - до 2122 единиц.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно сообщению, за январь-июль было собрано 1783 легковых автомобилей, что на 42% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство грузовых автомобилей составило 28 единицы, что на 39% меньше результата годичной давности.

Автобусное производство в Украине в январе-июле 2020 года сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 311 штук.

В июле на украинских заводах было произведено 236 единиц автотранспортной техники, что на 62% меньше, чем в июле прошлого года.

Отмечается, что, как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод - "Еврокар", где в июле в режиме крупноузловой сборки было собрано 172 автомобилей марки Skoda.

При этом производство автобусов выросло на 11% до 60 штук. В июле автобусы производили "Черкасский автобус", "Часовоярский завод" и "ЗАЗ".

Сегмент коммерческих автомобилей сократился на 84% - до 4 штук (все изготовлены на заводе "Черкасский автобус").

В ассоциации напомнили, что "АвтоКрАЗ" перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).

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