Кабмин также ищет источник, за счёт которого планирует оказать помощь отечественным авиаперевозчикам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает, что Верховная Рада в этом году примет закон, по которому для услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и грузов будет применяться нулевая ставка налога на добавленную стоимость.

Об этом он заявил во время беседы с представителем Кабинета министров в парламенте Василием Моканом.

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«Законопроект 2425 предусматривает отмену НДС. Дискутируем с Минфином, с комитетом финансовой и налоговой политики. Собственно, я рассчитываю, что в этом году мы уже уберём этот непонятный барьер», - сказал он.

Также он отметил, что Кабмин сейчас ищет источник, за счёт которого планирует оказать помощь отечественным авиаперевозчикам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

«Все страны Европы без исключения помогали разными способами своим авиаперевозчикам – отсрочкой, выкупали доли, давали беспроцентные кредиты, выдавали безвозвратную финансовую помощь, а у нас не нашли источников. Потому очень важно, чтобы мы нашли любой источник, чтобы показать, что авиация не является для нас второстепенной, это приоритетная важная отрасль», - сказал он

Что этому предшествовало

4 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки отечественной авиационной отрасли.

В декабре 2020 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) призвала президента Украины Владимира Зеленского поручить правительству разработать программу действий по предоставлению компании возвратной финансовой помощи (займа или стабилизиционного кредита) с целью выплаты заработной платы сотрудникам.

16 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал украинцам доступ к дешевым авиаперелетам.

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Автор: Дмитрий Шварц