Водителям также рассказали, как оформлять ДТП в период военного времени.

В Украине после начала полномасштабной войны с Россией выросло количество заявок о страховых случаях во время ДТП. Кроме того, большое количество транспорта повреждено в результате боевых действий.

Как пишет UBR.ua со ссылкой на опрошенных экспертов, в случае ДТП рекомендуется использовать европротокол. Даже в случае отклонения от процедуры, например, когда не все участники ДТП имеют страховку.

По словам гендиректора Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ) Дениса Ястреба, фиксировать ДТП нужно более полно, с фото и видео, а при первой возможности предоставлять их в страховую компанию.

В том случае, если автомобиль поврежден или уничтожен в результате боевых действий, возмещение ущерба ложится на страну-агрессора, поясняет эксперт. По его словам, страховщики изъявили готовность принять участие в разработке необходимого правового механизма.

Эксперт предположил, что в данном случае целесообразно было бы разработать процедуру, аналогичную недавно запущенной в "Дие" - там появилась возможность направить заявку на возмещение ущерба за разрушенную недвижимость.

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