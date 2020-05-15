Стало известно, с какими странами Украина может возобновить авиасообщение в первую очередь

Сейчас также ведутся переговоры о возобновлении чартерных рейсов, заявили в Министерстве инфраструктуры.

Министерство инфраструктуры Украины обсуждает вопрос организации чартерных рейсов после ослабления карантина.

Об этом заявила спикер ведомства Оксана Герасимова, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, в настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.

"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", - уточнила Герасимова.

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Герасимова отметила, что среди первых стран, с которыми Украина может восстановить сообщение, значатся Египет, Турция и Грузия. Что касается авиасообщения со странами Евросоюза, то там будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине могут одновременно восстановить внутреннее и международное авиасообщение.