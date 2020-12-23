За сутки тариф в Киеве вырос в два раза.

В Киеве таксисты из-за ухудшения погодных условий повышают тарифы на такси. За день стоимость проезда выросла в два раза.

Об этом написал автогонщик Алексей Мочанов на своей станице в Facebook.

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По его словам, вчера, 22 декабря, он заказывал продукцию ATA-gear с Борщаговки на Соломенку. Это стоило 102 гривны.

А спустя сутки, когда в столице выпал снег, передачу довезли уже за 212 грн. Таким образом, за сутки тариф вырос в два раза.

Снегопад в Киеве

23 декабря 2020 года в Киеве начался сильный снегопад из-за чего город моментально сковали километровые пробки.

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Автор: УНИАН