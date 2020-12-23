Киев засыпает снегом (фото, видео)
Несколько районов столицы уже засыпало снегом.
Киев в среду, 23 декабря, начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах украинской столицы.
Об этом сообщают журналисты ТСН.ua.
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По состоянию на утро, на 10:00, снег можно наблюдать в Подольском районе. Там он менее чем за час присыпал землю. В Святошинском районе осадки тоже есть, но не такие сильные.
В то же время на Позняках, Троещине, Харьковском шоссе пока нет снега.
Гололедица в Украине
Сегодня днем, 23 декабря, в большинстве северных и центральных областей на дорогах гололедица.
Таким погодным условиям предоставлен первый уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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