Киев засыпает снегом (фото, видео)

Несколько районов столицы уже засыпало снегом.

Киев запорошило снегом / Фото ТСН

Киев в среду, 23 декабря, начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах украинской столицы.

Об этом сообщают журналисты ТСН.ua.

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По состоянию на утро, на 10:00, снег можно наблюдать в Подольском районе. Там он менее чем за час присыпал землю. В Святошинском районе осадки тоже есть, но не такие сильные.

В то же время на Позняках, Троещине, Харьковском шоссе пока нет снега.

Гололедица в Украине

Сегодня днем, 23 декабря, в большинстве северных и центральных областей на дорогах гололедица.

Таким погодным условиям предоставлен первый уровень опасности - желтый.