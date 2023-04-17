В скором времени обновленное расписание появится в боте по продаже билетов онлайн и на станциях.

Со вторника, 18 апреля, в экспериментальном режиме Киевская городская кольцевая электричка будет курсировать дольше.

"Мы прислушались к дополнительному позднему рейсу и проведем эксперимент. Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда с Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошин - 7349 и 7449. Ежедневно. Таким образом, наиболее поздняя отправка из Дарницы в направлении Выдубичей и центрального железнодорожного вокзала будет в 22:42, прибытие в Святошино в 23:29. Последний рейс от Дарницы в Святошино через Левобережную, Троещину, Почайну и Сырец - в 22:35 с прибытием в 23:20", - сообщили на странице Kyiv City Express.

Отмечается, что обновленное расписание появится в боте по продаже билетов онлайн t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot и на станциях с 18 апреля. Также предупреждают, что во время последних рейсов кассиров уже может не быть.

Видео дня

"Призываем к сознательной оплате проезда через чат-бот даже при отсутствии кассиров на последних рейсах – мы честно работаем для киевлян и верим во взаимный характер честности", – просит администрация.

Кольцевая электричка в Киеве - нововведения

В апреле 2022 несмотря на полномасштабную войну в Украине на маршруте Киевской электрички открыли новую остановку – "Киевская Русановка".

Осенью "Укрзализныця" инициировала переименование 8 станций электрички в Киеве. Голосование по этому поводу в приложении "Киев цифровой" завершилось в феврале, ожидаются решения городских властей.

С прошлого месяца Билет на кольцевую электричку можно приобрести через городское приложение "Киев цифровой".

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