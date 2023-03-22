Приобрести билет на кольцевую электричку в столице теперь можно через городское приложение "Киев Цифровой". В октябре также заработала оплата банковской картой на всех видах общественного транспорта Киева.
Как сообщили в КГГА, в приложении будет сгенерирован QR-билет, который сканируется на валидаторе так же, как в метро и наземном транспорте.
"QR-билет на электричку однодневный, поэтому воспользоваться им можно только в день приобретения. Билет не действует в других типах общественного транспорта. Стоимость билета – 15 гривен", - предупредили в КГГА.
Оповещая об обновлении, в "Киев Цифровой" также отметили, что билет можно передавать.
"Вдруг планы изменятся, можете поделиться билетом с другом", – говорится в сообщении.
Кроме этого, с последним обновлением приложения были добавлены станции метро и актуальные графики их работы. Чтобы увидеть нововведение, нужно обновить приложение.
Как приобрести билет на кольцевую электричку в приложении Киев Цифровой
Чтобы приобрести QR-билет на электричку, нужно:
- В приложении "Киев Цифровой" выбрать сервис "QR-билеты" - "Кольцевая электричка";
- выбрать количество билетов и способ оплаты;
- произвести оплату с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.
Кольцевая электричка в Киеве
В условиях полномасштабной войны и дефицита электроэнергии киевская городская электричка, как и метро, продолжала работу. В апреле 2022 года на маршруте электрички открыли новую остановку - "Киевская Русановка", добавлен еще один модернизированный электропоезд.
В ноябре "Укрзализныця"инициировала переименование 8 станций кольцевой электрички в Киеве с целью избавиться от устаревших названий советского периода и облегчить навигацию по историческим районам Киева. 12 февраля в приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование за изменение названий станций.