QR-билет на электричку однодневный.

Приобрести билет на кольцевую электричку в столице теперь можно через городское приложение "Киев Цифровой". В октябре также заработала оплата банковской картой на всех видах общественного транспорта Киева.

Как сообщили в КГГА, в приложении будет сгенерирован QR-билет, который сканируется на валидаторе так же, как в метро и наземном транспорте.

"QR-билет на электричку однодневный, поэтому воспользоваться им можно только в день приобретения. Билет не действует в других типах общественного транспорта. Стоимость билета – 15 гривен", - предупредили в КГГА.

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Оповещая об обновлении, в "Киев Цифровой" также отметили, что билет можно передавать.

"Вдруг планы изменятся, можете поделиться билетом с другом", – говорится в сообщении.

Кроме этого, с последним обновлением приложения были добавлены станции метро и актуальные графики их работы. Чтобы увидеть нововведение, нужно обновить приложение.

Как приобрести билет на кольцевую электричку в приложении Киев Цифровой

Чтобы приобрести QR-билет на электричку, нужно:

В приложении "Киев Цифровой" выбрать сервис "QR-билеты" - "Кольцевая электричка";

выбрать количество билетов и способ оплаты;

произвести оплату с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

Кольцевая электричка в Киеве

В условиях полномасштабной войны и дефицита электроэнергии киевская городская электричка, как и метро, продолжала работу. В апреле 2022 года на маршруте электрички открыли новую остановку - "Киевская Русановка", добавлен еще один модернизированный электропоезд.

В ноябре "Укрзализныця"инициировала переименование 8 станций кольцевой электрички в Киеве с целью избавиться от устаревших названий советского периода и облегчить навигацию по историческим районам Киева. 12 февраля в приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование за изменение названий станций.

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