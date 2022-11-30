В Киеве переименуют 8 станций кольцевой электрички / УНИАН

"Укрзализныця" инициирует переименование 8 станций кольцевой электрички в Киеве.

"Мы до конца года завершим косметические ремонты всех указанных станций, чтобы менялась не только форма, но и суть", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика в Telegram.

Отмечается, что это облегчит навигацию по историческим районам Киева, точнее будет соответствовать топонимике столицы и избавит транспортную карту города от устаревших названий советского периода.

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В частности, предлагается переименовать:

  • станцию "Рубежовский" в "Парк Нивки",
  • станцию "Зенит" в "Проспект Бандеры",
  • "Троещина" в "Воскресенка",
  • "Троещина-2" в "Радужный",
  • "Киев-Днепровский" в "Парк Победа",
  • "Киевская Русановка" в "Русановка",
  • "Левый Берег" в "Березняки",
  • "Северная платформа станции Киев-Пассажирский" в "Центральный вокзал".

Отмечается, что УЗ уже согласовывает переименование с властями Киева.

Ранее УНИАН писал, что на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Киеве переименовали три железнодорожные станции.

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