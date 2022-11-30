Ожидается, что это облегчит навигацию по историческим районам Киева и избавит транспортную карту города от устаревших названий советского периода.

"Укрзализныця" инициирует переименование 8 станций кольцевой электрички в Киеве.

"Мы до конца года завершим косметические ремонты всех указанных станций, чтобы менялась не только форма, но и суть", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика в Telegram.

Отмечается, что это облегчит навигацию по историческим районам Киева, точнее будет соответствовать топонимике столицы и избавит транспортную карту города от устаревших названий советского периода.

Видео дня

В частности, предлагается переименовать:

станцию "Рубежовский" в "Парк Нивки",

станцию "Зенит" в "Проспект Бандеры",

"Троещина" в "Воскресенка",

"Троещина-2" в "Радужный",

"Киев-Днепровский" в "Парк Победа",

"Киевская Русановка" в "Русановка",

"Левый Берег" в "Березняки",

"Северная платформа станции Киев-Пассажирский" в "Центральный вокзал".

Отмечается, что УЗ уже согласовывает переименование с властями Киева.

Ранее УНИАН писал, что на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Киеве переименовали три железнодорожные станции.

Вас также могут заинтересовать новости: