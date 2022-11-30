"Укрзализныця" инициирует переименование 8 станций кольцевой электрички в Киеве.
"Мы до конца года завершим косметические ремонты всех указанных станций, чтобы менялась не только форма, но и суть", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика в Telegram.
Отмечается, что это облегчит навигацию по историческим районам Киева, точнее будет соответствовать топонимике столицы и избавит транспортную карту города от устаревших названий советского периода.
В частности, предлагается переименовать:
- станцию "Рубежовский" в "Парк Нивки",
- станцию "Зенит" в "Проспект Бандеры",
- "Троещина" в "Воскресенка",
- "Троещина-2" в "Радужный",
- "Киев-Днепровский" в "Парк Победа",
- "Киевская Русановка" в "Русановка",
- "Левый Берег" в "Березняки",
- "Северная платформа станции Киев-Пассажирский" в "Центральный вокзал".
Отмечается, что УЗ уже согласовывает переименование с властями Киева.
Ранее УНИАН писал, что на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Киеве переименовали три железнодорожные станции.