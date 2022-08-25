Метро в режиме укрытия работает круглосуточно.

Общественный транспорт с сегодняшнего дня возвращается к привычному графику: метро будет работать до 22:00, а наземный транспорт – до 22:30.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Обращаем внимание, что станции метрополитена закрываются после отправления последнего поезда", - отметили в КГГА и напомнили, где искать график движения поездов метро.

При этом, метро в режиме укрытия работает круглосуточно. В комендантский час (с 23:00 до 5:00) во время воздушной тревоги проход на станции следующий:

при входе в метрополитен в качестве укрытия обязательно иметь документ-удостоверение личности;

проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;

ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Киевские чиночники напомнили, что во время воздушной тревоги прекращается движение наземного общественного транспорта, а также движение наземными участками метрополитена.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании транспортной комиссии Киевсовета рассмотрели и поддержали петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушных тревог.

Отметим, что автор петиции Александр Гречко во время своего доклада на заседании выяснил, что ни один из присутствующих, кроме него, не приехал туда общественным транспортом.

Комиссия петицию поддержала и передала на рассмотрение городскому голове Виталию Кличко. Теперь решение за Советом обороны Киева, куда, кроме мэра, входят также его заместители, руководители райгосадминистраций, руководители столичных управлений СБУ, прокуратуры, спасатели и полиция.

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