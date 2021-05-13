Решение об окончательной стоимости проезда принимается распоряжением КГГА.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил механизм установления тарифа на перевозку в общественном коммунальном транспорте.

Читайте такжеАэропорт "Киев" закроют на 8 месяцевОбъяснение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Сначала коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозку.

Департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснование и готовит пакет документов по изменению стоимости перевозок.

После этого специалисты Департамента экономики и инвестиций рассматривают экономическое обоснование тарифа и рассчитывают каким он должен быть.

Смена тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения, которому предшествует общественное обсуждение проекта этого распоряжения, и регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Поворозник отметил, что окончательное решение принимается распоряжением КГГА.

Что этому предшествовало

Коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" просят власти столицы поддержать предприятия во время пандемии и выделить средства из бюджета, или посмотреть тарифы на проезд.

В столичном метрополитене отметили, что с начала пандемии пассажиропоток значительно упал. Из-за этого есть риск задержки или невыплаты зарплаты сотрудникам.

В свою очередь в "Киевпастрансе" заявили, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию повысились в 1,2 раза, а минимальную зарплату – в 1,75 раза.

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Автор: Людмила Жерновская