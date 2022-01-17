Изменение организации дорожного движения превратило Кудрявский спуск в настоящую мороку для водителей.

В самом центре столицы в Шевченковском районе появилась странная и нелогичная дорожная разметка.

Об этом рассказывается в сюжете на 2+2.

Сообщается, что такое изменение организации дорожного движения превратило Кудрявский спуск в настоящую мороку для водителей. Теперь каждый день там начинается с конфликтов между водителями.

Дело в том, что те водители, которые едут из Нестеровского переулка, не знают, что впереди круговое движение и поворачивают налево. Поэтому водители, которые следуют из Кудрявского спуска, выезжают им прямо в лоб. Ситуация не понятна, ведь на перекрестке не хватает нужных знаков.

В КГГА рассказали, что такая разметка там временно в рамках борьбы с незаконной парковкой в столице. Там обещают, что ее уберут уже в этом году.

Как сообщал УНИАН, недавно дороги столицы покрыли нарисованными желтыми сетками. Эта новая разметка по замыслу должна преодолеть пробки на перекрестках.

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