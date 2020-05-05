Шмыгаль рассказал, когда и как заработает метро

Работу метро в украинских городах будут открывать в несколько этапов.

Метрополитен в крупнейших украинских городах будет выходить из карантина, введенного из-за распространения коронавируса, в два этапа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Украинского радио", передает ТСН.

"Метрополитен перевозит ежедневно более 2 миллионов людей в трех городах Украины. Для Киева, Харькова и других городов, где больше миллиона населения - это огромный риск инфицирования коронавирусом. Поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа", - рассказал он.

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По словам Шмыгаля, на третьем этапе ослабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями.

"На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в привычном режиме. Пятый этап - это фактическое завершение карантина. Метро - это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, быстрого распространения эпидемии в крупных городах", - пояснил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 5 мая, правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.

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