Кроссоверы пользуются бешеной популярностью как в Украине, так и за ее пределами.

Наиболее популярными кроссоверами в прошлом году оказались Tesla Model Y, Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Кроссоверы пользуются бешеной популярностью как в Украине, так и за ее пределами. А наиболее популярной моделью в этом сегменте в 2024-м оказался электромобиль Tesla Model Y. Такие данные приводит портал Focus2Move.

Довольно близко к лидеру находится Toyota RAV4 - если продажи модели от Tesla составили 1,09 млн единиц, то у RAV4 этот показатель достиг отметки в 1,02 млн.

Видео дня

Все остальные модели пользовались гораздо меньшей популярностью на мировом рынке. Например, продажи Kia Sportage составили "всего" 537 947 единиц. Замкнула десятку лидеров Mazda CX-5.

ТОП-10 кроссоверов 2024 года:

Tesla Model Y - 1,09 млн единиц (-1,2%);

Toyota RAV4 - 1,02 млн (+10,7%);

Honda CR-V - 738 315 (+4,2%);

Hyundai Tucson - 609 122 (-2,8%);

BYD Song - 574 351 (+45,3%);

Volkswagen Tiguan - 543 037 (+10,5%);

Kia Sportage - 537 947 (+5,3%);

Honda HR-V - 382 839 (+8,8%);

Mercedes GLC - 358 320 (+26,6%);

Mazda CX-5 - 338 187 (-3,6%).

Лучшие кроссоверы - что говорят специалисты

Ранее эксперты назвали девять лучших кроссоверов нового года, которые стоят своих денег. В список попали, в частности, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Ford Escape, Honda CR-V и Toyota RAV4.

Кроме этого, специалисты составили список из шести лучших "бюджетных" кроссоверов. В него попали Chevrolet Equinox EV, Honda CR-V, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross и Kia Sportage. Как отмечается, все они входят в средний ценовой сегмент.

Вас также могут заинтересовать новости: