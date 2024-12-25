Эксперты определили самые экономные современные кроссоверы.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей во многих странах мира. Водители ценят такие авто за практичность и универсальность. Тем не менее часто эти модели расходуют больше топлива, чем более компактные автомобили.

Британские эксперты из What Car? определили самые экономные современные кроссоверы. Эти модели имеют очень низкий расход топлива, который приятно удивит водителей.

По словам экспертов, цифры, которые указаны в замерах расхода топлива от производителей, часто не соответствуют реальным показателям. Поэтому они проводят собственные тесты.

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Эксперты поделились, что проводят проверки расхода топлива автомобилей в лабораторных условиях. В этих тестах имитируют реалистичный маршрут вождения, который включает городские и проселочные дороги, а также автомагистрали.

Перед тестом каждый автомобиль взвешивают и накачивают шины до рекомендуемого производителями уровня. Помимо этого климат-контроль устанавливают на 21 градус по Цельсию или на среднюю шкалу кондиционера. Все остальное электрооборудование выключается.

ТОП-10 кроссоверов с самым низким расходом топлива:

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid - 4,7 литра на 100 км. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid - 4,8 литра на 100 км. Renault Kadjar 1.5 dCi 110 - 5,1 литра на 100 км. Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 - 5,5 литра на 100 км. Kia Sportage 1.7 CRDi - 5,5 литра на 100 км. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 - 5,6 литра на 100 км. Seat Ateca 1.6 TDI 115 - 5,6 литра на 100 км. Kia Niro 1.6 Hybrid - 5,6 литра на 100 км. Toyota RAV4 2.5 Hybrid - 5,8 литра на 100 км. Mazda CX-5 2.2d 150 - 5,9 литра на 100 км.

Гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid оказался самым экономным современным кроссовером. Эксперты подчеркнули, что модели даже удалось превзойти заявленные производителем показатели расхода топлива.

Какие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее эксперты назвали 10 подержанных авто, которые прослужат дольше новых. По их словам, порой при выборе автомобиля стоит обратить внимание на модели с пробегом.

Кроме того, механик назвал 4 марки авто, чьи модели стоит купить в 2025 году. Эксперт порекомендовал автомобили от производителей, которым доверяет.

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